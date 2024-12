Drs. Vijfje plaatst zich na grote zege voor A poule eredivisie

Foto Wesley Ferwerda. Drs. Vijfje - Middelburg. Josefien Slump (l) scoorde vier keer voor Vijfje.

De zaalvoetbalsters van Drs. Vijfje hebben zich vrijdagavond in eigen huis geplaatst voor de A poule in de eredivisie. Dat zijn de clubs die later met de nummer 1 van de B poule voor het kampioenschap spelen.

Zeemacht uit Den Helder werd met 6-0 verslagen. Josefien Slump opende de score. Tessa Grashuis maakte er daarna twee. Ook Nina van de Putte en Trisha Mayer scoorden voor Vijfje. Zeemacht mikte een keer in eigen doel.

Drs, Vijfje eindigde als derde in het eerste deel van de competitie met 16 punten uit 8 wedstrijden.

Mannen

De mannen van PKC’83/Team Amoeri verloren in Almelo met 3-1 van Heracles. Het was de laatste wedstrijd in het eerste deel van de eredivisie. Handrit Hoxhaj scoorde voor de Groningers. PKC was al veroordeeld tot de degradatiegroep.