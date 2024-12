Donderdag grijs en droog, in het weekend zachtere temperaturen

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Het is nog niet gedaan met de grijze dagen. Ook de komende dagen zal Groningen weinig zonneschijn zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kunnen we aan het eind van de week wel hogere temperaturen verwachten.

Donderdag is het droog en bewolkt. Het wordt 7 graden bij een zwakke wind uit het noordoosten, windkracht 2 tot 3. In de nacht minima rond 3 graden.

Vrijdag is het waterkoud bij 3 graden. Verder is het bewolkt, soms nevelig en blijft het droog bij een zwakke of matige zuidoostenwind, windkracht 2 tot 3. In de avond en nacht opklaringen en een graad vorst.

Zaterdag valt er enige regen en wordt het 5 of 6 graden. Zondag blijft het ook niet geheel droog en is het zachter met 8 of 9 graden.

Komen we na het weekend in de dubbele cijfers? Luister iedere ochtend om 8:50 uur naar het live radioweer in de OOG-ochtendshow of kijk op de weerpagina.