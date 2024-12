‘Donderdag bewolkt en buien, vrijdag forse wind’

Het is slim om de komende dagen een paraplu mee te nemen als je op pad gaat. Daarbij voelt het de komende dagen ook waterkoud aan.

Donderdag begint de dag bewolkt. Vanaf het einde van de ochtend kunnen er buien vallen. Ook in de avond is deze buienkans aanwezig. Bij een vrij krachtige wind uit zuidelijke richting wordt het 5 of 6 graden. Ook in de nacht van donderdag op vrijdag is het bewolkt en blijft het niet droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden.

Op vrijdag is er af en toe zon, maar vallen er ook buien. Er staat een forse wind uit westelijke richting. Vanwege deze situatie heeft het KNMI inmiddels ‘code geel’ afgevaardigd. In de middag kan de zon zich zo nu en dan laten zien. De maximumtemperatuur ligt rond de 8 of 9 graden. Ook zaterdag belooft regenachtig te gaan verlopen. De maximumtemperatuur dan ligt rond de 8 graden.