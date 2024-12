Donderdag begint zacht, eind van de week kans op hagel en natte sneeuw

Foto: Michel Eising

De zachtere temperaturen blijven nog even bij ons. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis begint donderdag mild, maar daalt de temperatuur al tegen het eind van de ochtend. De koudere weersomstandigheden zetten zich gedurende de week voort met kans op hagel, gure wind en natte sneeuw.

In de ochtend is het eerst 10 tot 12 graden maar zakt het kwik in de loop van de ochtend naar een graad of 7. Er vallen buien en in de middag wordt het droger met later misschien nog een enkele opklaring. In de avond en nacht enkele buien met kans op hagel. Minima rond 3 graden.

Vrijdag is er veel bewolking en klaart het af en toe kort op. Het wordt 7 graden en het blijft overwegend droog.

Zaterdag is het ’s ochtends overwegend droog en volgt in de middag regen. Het wordt 9 of 10 graden bij een (vrij) krachtige zuidwestenwind, windkracht 5 tot 6.

Zondag is het guur en waterkoud bij 5 graden. Er gaan enkele buien vallen met kans op hagel en natte sneeuw. Er waait een vrij krachtige westelijke wind, windkracht 5.

Maandag staat er nog altijd de gure noordwester, windkracht 5 tot 6. Het wordt 7 graden, er valt een enkele bui maar de zon schijnt ook af en toe.

Groene Kerst

Tijdens de Kerst is het veelal droog met een kleine kans op een spatje motregen. Het word rond de 10 graden bij vrij rustige condities. Een groene kerst is dus onafwendbaar.