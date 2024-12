Donar wint en laat een goede indruk achter

Coach Jason Dourisseau van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zondagmiddag in Zwolle goede zaken gedaan door het hoger geklasseerde Landstede Hammers te verslaan. De zege kwam nooit in gevaar: 65-83.

De Groninger basketballers kenden een droomstart en kwamen met 0-16 voor. De thuisploeg deed pas na ruim 6 minuten iets terug. De Zwollenaren, met de nieuwe aanwinst Leon Williams (oud-speler van Donar), kwamen vanaf dat moment beter in de wedstrijd. Aan het eind van het eerste kwart was het verschil te overzien: 13-22. In het begin van het tweede kwart kwam de thuisploeg zelfs nog even op 19-22, maar daarna volgde een 0-15 run voor Donar. Bij rust was het verschil groot: 26-48.

Kort na rust was het maximale verschil 27 punten (bij 26-53), waarna Landstede een 9-0 run maakte. Aan het eind van het kwart was het verschil één punt ten opzichte van de ruststand: 47-70. In het laatste kwart kwam de overwinning niet meer in gevaar.

Topscorers bij Donar waren Zach Harvey met 26 punten en Tim Hoeve met 15 punten. David Gabrovsek had een ‘double-double’ met 10 punten en 11 rebounds.

Donar blijft op de zeventiende plaats staan in de BNXT League en heeft nu 8 punten uit 13 wedstrijden. Op vrijdag 27 december speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau de laatste wedstrijd voor de jaarwisseling, in Bemmel tegen QSTA United.