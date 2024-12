Donar ondanks verlies van 522.000 euro positief over financiële situatie

Foto: Donar. Dakota Quinn

Basketbalclub Donar heeft in het seizoen 2023-2024 een verlies van 522.000 euro gemaakt. Ondanks dit grote verlies, dat werd geleden op een begroting van 1,6 miljoen euro, is de club positief over haar financiële situatie. Het verlies kwam niet als een verrassing en de club beschikt nog steeds over een eigen vermogen van 300.000 euro.

De begroting van de club werd opgesteld in een periode waarin het onzeker was of Donar een doorstart kon maken. In korte tijd moest het “nieuwe” Donar vorm krijgen. Al snel bleek dat de begroting van 1,6 miljoen euro niet sluitend was. Gedurende het seizoen werd geprobeerd het verlies zoveel mogelijk te beperken. Deze situatie werd openlijk gedeeld met de investeerders van de club. Naast een eerdere investering van 625.000 euro staken zij nog eens 200.000 euro in Donar. Deze extra investering was bedoeld voor wat de club het “eerste hersteljaar” noemt.

Donar mocht onder voorwaarden van de licentiecommissie een doorstart maken in het seizoen 2023-2024, want de club ging vorig jaar failliet. Een van die voorwaarden was dat de club gedurende het hele seizoen een eigen vermogen van 400.000 euro moest aanhouden. Aan deze eis voldeed Donar, wat heeft bijgedragen aan het behouden van een aanzienlijk eigen vermogen. Deze regel verviel op 1 juni 2024, waarna de club het nieuwe seizoen begon met een eigen vermogen van 300.000 euro.

Het huidige seizoen wordt beschouwd als het “tweede hersteljaar”. De verwachting is dat ook dit seizoen met een verlies zal worden afgesloten, maar Donar streeft ernaar het eigen vermogen minimaal op 200.000 euro te houden. Zo kan de club eventuele financiële tegenvallers opvangen en voorkomen dat ze opnieuw in problemen raakt.

Ondanks de rode cijfers heeft Donar eindelijk weer perspectief. De club heeft ingrijpende veranderingen doorgevoerd, vooral op financieel gebied. Waar voorheen één penningmeester verantwoordelijk was, wordt dit nu gedaan door een groep mensen die samen zorgen voor de financiële gezondheid van de club. Daarnaast worden de financiën maandelijks gecontroleerd.

Ook groeit de steun voor Donar. Steeds meer bedrijven willen zich verbinden aan de club en het aantal seizoenkaarthouders blijft stijgen. Contracten met leveranciers zijn herzien, wat de kosten aanzienlijk zal verlagen. Dankzij deze maatregelen verwacht de club over het seizoen 2025-2026 weer zwarte cijfers te kunnen presenteren.