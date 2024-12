Donar komt met de schrik vrij tegen QSTA United

Coach Jason Dourisseau van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar gewonnen. Gemakkelijk ging het vrijdagavond niet in de uitwedstrijd tegen QSTA United, dat een plaats lager staat op de ranglijst dan Donar. Het werd in Bemmel 74-77.

In het begin van de wedstrijd leek Donar een gemakkelijke avond te krijgen. Via 2-10 eindigde het eerste kwart in 11-23. Het tweede kwart was daarentegen dramatisch voor de Groningers. De thuisploeg kon naar hartelust scoren, terwijl Donar daar weinig tegenover kon stellen. Een 30-13 kwartstand leidde tot een 41-36 voorsprong voor QSTA United.

Na rust kwam Donar dichterbij, en bij 46-47 was er weer een voorsprong voor de ploeg. Daarna had de thuisploeg weer een kleine voorsprong, totdat Donar-speler Filip Brankovic in de buzzer van het derde kwart met een tip-in voor de tussenstand 60-61 zorgde.

In het laatste kwart vergrootte Donar aanvankelijk de voorsprong tot 60-68, maar de mannen uit Gelderland kwamen toch weer dichterbij. Anderhalve minuut voor tijd bracht Donar-speler Filip Brankovic de stand op 71-76, maar daarna scoorde de thuisploeg een driepunter, met nog een minuut op de klok. In die minuut werd er geen veldscore meer gemaakt; alleen Brankovic raakte nog een vrije worp in de slotseconde.

Topscorers bij Donar waren Zach Harvey met 24 punten, Filip Brankovic met 14 punten (+ 11 rebounds) en David Gabrovsek met 13 punten. Bij QSTA United was Jonatan Arvidsson topscorer met 21 punten.

Donar is door de overwinning gestegen naar de vijftiende plaats in de BNXT League. De ploeg van coach Jason Dourisseau heeft 10 punten uit 14 wedstrijden.

De eerstvolgende wedstrijd is op zaterdag 11 januari. Dan speelt Donar een thuiswedstrijd in Martiniplaza tegen koploper Filou Oostende.