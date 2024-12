Donar bereikt kwartfinale beker met nieuwe hoofdcoach

Jason Dourisseau, tijdens een oefenwedstrijd eerder dit seizoen als assistent-coach van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft de kwartfinale van de bekercompetitie bereikt. De Groninger basketballers wonnen in Bussum in de achtste finale met 78-99 van eerstedivisionist Quick Lions.

Deze wedstrijd betekende het debuut van Jason Dourisseau als hoofdcoach van Donar, nadat dinsdagmiddag was bekendgemaakt dat Andrej Stimac was weggestuurd.

De Groningers hadden in Bussum geen moeite met Quick Lions, dat twee niveaus lager speelt dan de eredivisionisten, maar stonden de thuisploeg veel te veel punten toe. Na het eerste kwart was de stand 13-22, bij rust was het 33-50 en na drie kwarten stond de tussenstand 50-77 op het scorebord.

De tegenstander van Donar in de kwartfinale is nog niet bekend.