Dinsdag overdag kans op regen, kerstavond bewolkt en koud

foto: Martin Nuver - 112 Groningen

Groningen gaat een grijze kerst tegemoet. Na een kille kerstavond zijn de temperaturen op eerste en tweede kerstdag een stuk zachter. Na Kerstmis komt het zonnetje weer terug.

Dinsdag is het grijs en valt er wat regen of lichte motregen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 6 graden, maar de gevoelstemperatuur is een stuk lager. Het kan voelen als één graad. ’s Avonds is het overwegend droog en stijgt ook de temperatuur.

Eerste Kerstdag verloopt grijs en mistig. Het is bewolkt, maar wel overwegend droog. Een enkel spatje motregen is niet helemaal uit te sluiten. Het wordt zo’n 10 tot 11 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind.

Tweede Kerstdag zwakt de wind nog wat af. Het wordt opnieuw 10 graden met weinig zonnestralen en een hoop bewolking. Vanuit het zuidwesten waait een zwakke wind.

Na het kerstfeest wordt het weer wat aangenamer. Vrijdag is de kans op neerslag erg klein en daalt de temperatuur een graadje. Dat gaat wel gepaard met kans op wat zonnestralen.

De zon bezoekt Groningen ook op zaterdag en zondag. Het wordt de weekenddagen maximum 8 graden met een zwakke zuidwestelijke wind.