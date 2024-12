Dinsdag bewolkt en veelal droog, later in de week kans op flinke windstoten

Wind, hagel en (mot)regen: het wordt een wisselvallige week. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaan we grijze dagen tegemoet met elke dag wel kans op regen. Woensdag is een uitschieter met haar temperaturen.

Dinsdag is er veel bewolking en blijft het op een enkel spatje motregen na droog. Het wordt 9 graden bij ene matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 3 tot 5.

Woensdag wordt het met 12 of 13 graden als maximumtemperatuur een stuk zachter. Verder is het grijs en valt er soms lichte regen. De wind uit het zuidwesten is (vrij) krachtig, windkracht 5 tot 6. In de nacht flink wat regen.

Donderdag vallen er enkele buien. In de ochtend is het eerst nog 10 graden maar in de middag daalt het kwik naar een graad of 7. Er waait een vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 5. In de avond en nacht volgen meer buien met kans op hagel.

Vrijdag is het meestal droog en wordt het 7 graden. Ook dan waait het stevig.

Tijdens het weekend is het onbestendig op beide dagen geregeld nattigheid. Zaterdag wordt het 10 en zondag 5 graden en is het guur. Op zondag kans op winterse buien.

De Kerstdaggen verlopen groen maar mogelijk neemt de neerslagkansen sterk af en gaat ook de wind liggen. Kijk voor meer informatie op onze weerpagina.