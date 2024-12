Dierenopvangcentrum Groningen doet mee aan Serieus Request voor Dieren

Foto: Sandra Dierenopvangcentrum

De stichting Dierenopvangcentrum Groningen is één van de deelnemende goede doelen bij het Serieus Request voor Dieren. Stichting Dierenhulp organiseert deze actie voor de elfde keer; de drie goede doelen met de meeste stemmen krijgen hun wens vervuld.

Het Dierenopvangcentrum aan de Oude Adorperweg vangt zo’n 3000 dieren per jaar op. Het gaat om wilde dieren die gewond of ziek zijn. Daarnaast is het een opvang voor dieren waar mensen door omstandigheden niet meer voor kunnen zorgen; hierbij gaat het niet om honden en katten.

De stichting licht toe dat ze de laatste 14 jaar geen subsidie meer krijgt en daardoor voor inkomsten afhankelijk is van donaties en giften. Vandaar dat ze ook meedoet met deze actie.

Het Groningse goede doel weet al wat ze met de prijs zou willen doen: haar verblijf voor de kippen, eenden en kalkoenen opknappen. “Het hok is zeker aan vervanging toe en alle tegels moeten opnieuw gelegd worden.”

Prijs

Tot 26 december kan er gestemd worden op de website van Stichting Dierenhulp. Daarna zal de winnaar bekend worden gemaakt.