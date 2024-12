Dierenartspraktijk IVC Evidensia sluit met ingang van 1 januari haar vestigingen aan de Paterswoldseweg in Stad en de Zuiderweg in Hoogkerk. Dat meldt RTV Noord.

IVC Evidensia is een keten van dierenartspraktijken met vestigingen in het hele land. De sluiting is het gevolg van een gebrek aan personeel. De vestigingen aan de Eikenlaan en de Noorddijkerweg blijven open.

De leiding van Evidensia zegt later deze woensdag met meer informatie te komen.