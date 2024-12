Dick Lukkien blikt terug op bijzonder promotiejaar FC Groningen | Eindejaarsinterviews 2024

Het was een bijzonder 2024 voor Dick Lukkien. De trainer van FC Groningen wist promotie af te dwingen naar de Eredivisie nadat zijn ploeg een jaar heeft geploeterd in de Keuken Kampioen Divisie. OOG blikt in een eindejaarsinterview terug met Lukkien. Vooral de datum 10 mei 2024 staat nog vers in zijn geheugen gegrift.

FC Groningen degradeerde in het voetbalseizoen 2022/2023 na meer dan twintig jaar uit de Eredivisie. Dick Lukkien werd de nieuwe hoofdtrainer en kende een lastig begin van het seizoen in de Eerste Divisie. Na tien competitiewedstrijden stond de FC op een negende plaats en daarmee leek promotie naar de Eredivisie ver weg voor de Groningers. Na een aantal aanpassingen in de basis elf, met vooral Groningse jongens, klom het elftal omhoog.

Het werd spannend in de laatste fase van de competitie. In een uitwedstrijd tegen Telstar moet FC Groningen een promotiewedstrijd tegen Roda JC weten te bemachtigen. Erg lang staat de club uit Velsen-Zuid op een 1-0 voorsprong, totdat Thom van Bergen uit Haren in de laatste minuten de gelijkmaker maakt met een kopdoelpunt. Een week later wordt in een uitverkochte Euroborg de promotie bezegeld met een 2-0 overwinning op Roda JC: FC Groningen keert terug in de Eredivisie.