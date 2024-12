Foto: Donald Trung Quoc Don (Chữ Hán: 徵國單) - Wikimedia Commons - © CC BY-SA 4.0 International.(Want to use this image?)Original publication 📤: --Donald Trung 『徵國單』 (No Fake News 💬) (WikiProject Numismatics 💴) (Articles 📚) 20:23, 3 January 2020 (UTC) - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85581499

Van de ruim vierhonderd Blokker-filialen in ons land gaan er over twee weken al honderd filialen dicht. Dat blijkt uit een brief van de directie die naar het personeel is gestuurd. De brief is in handen van de NOS.

De winkelketen werd vorige maand failliet verklaard. Tot aan het einde van het jaar zouden de winkels openblijven voor een leegverkoop. Maar voor honderd winkels valt het doek dus al eerder. Om welke filialen het gaat, wordt niet bekendgemaakt. Het personeel van deze winkels wordt hier de komende dagen over geïnformeerd. Deze filialen zullen geen nieuwe voorraden meer ontvangen. In de gemeente heeft Blokker filialen aan de Dierenriemstraat, Kajuit en aan de Verlengde Hereweg. Aanvankelijk waren er ook filialen te vinden aan de Herestraat, Rijksstraatweg en Siersteenlaan. Deze zijn de afgelopen jaren al gesloten.

Door blijven werken in andere filialen

In de brief staat verder dat personeel, dat in winkels werkt die eerder sluiten, geacht wordt te gaan werken in filialen die nog wel tot het einde van het jaar open zijn. “We doen een beroep op de medewerkers van de winkels die eerder sluiten om hun collega’s in de resterende winkels tot het einde van de maand te ondersteunen”, zo staat in de brief.

Boos

Vakbond FNV is boos. “Deze mededeling valt zwaar bij het personeel. We krijgen tientallen reacties van winkelmedewerkers. Vaak zijn zij erg loyaal aan hun eigen team en hun klantenkring. Maar ze voelen er niets voor om nog voor het concern aan de slag te gaan in een andere winkel”, vertelt Linda Vermeulen van de vakbond. De toekomst van Blokker is nog altijd onzeker. Volgens bronnen worden gesprekken gevoerd met eventuele overnamekandidaten. Maar het is onbekend in welk stadium deze gesprekken zich bevinden.