De Tapperij opent weer de deuren na straf gemeente: ‘Alsof je een zaak opnieuw moet opstarten’

Café De Tapperij gaat zijn deuren weer openen. De horecazaak is meer dan een half jaar dicht geweest nadat de gemeente besloot om een sluitingstijd op te leggen. Het einde dreigde, maar er wordt vooruitgekeken. “We kunnen weer ouderwets leuke en lange nachten maken.”

De Tapperij is blij dat ze zaterdag (7 december) opengaan . “De straf zit erop”, zegt mede-eigenaar Richard Kloosterman met een glimlach. “We zijn bezig met de laatste dingen. Het was wel even puzzelen. Doordat we dicht zijn geweest, zijn bijvoorbeeld personeelsleden andere dingen gaan doen en je moet je voorraden aanpassen. Het is bijna alsof je een zaak opnieuw moet opstarten.”

Het betekent ook dat stappers tot in de late ochtend kunnen feesten in de horecazaak aan de Grote Markt. “Groningen blijft een stad zonder sluitingstijden en De Tapperij is De Tapperij. De tijden van onze zaak horen erbij en dat moet gewoon kunnen. Ik ga er zaterdag zelf ook mooi bij zijn.”

Hoe zat het ook alweer?

Het café aan de Grote Markt kreeg eerder dit jaar een sluitingstijd van 05.00 uur opgelegd. In eerste instantie nodigde de gemeente de eigenaren uit voor een gesprek, waarbij er werd gesproken over overlast in en rondom De Tapperij. De eigenaren vonden ook dat er iets moest gebeuren en dus werd een aantal afspraken gemaakt. Zo moest er bijvoorbeeld binnen strenger gecontroleerd worden op drugsgebruik en was een strenger deurbeleid vereist. Volgens De Tapperij werd er een periode van zes maanden afgesproken waarna er een een evaluatie zou volgen.

De gemeente greep eerder in en stuurde een brief naar De Tapperij. Hierin stond het besluit van een eerdere sluitingstijd, waarbij de gemeente een reeks aan incidenten opsomde. Dit ging onder andere over drugs, incidenten op straat en geluidsoverlast. Ook rapporteerde de gemeente situaties waarbij beveiligers van het café geen herkenbare kleding aan hadden of niet gecertificeerd waren.

Na vragen van OOG, meldde de gemeente het volgende: “Zo’n besluit neem je niet zomaar. Afgelopen periode is er veel en langdurig sprake geweest van overlast en verstoring van de openbare orde in en vanuit deze onderneming. Dat is vastgesteld op basis van waarnemingen en rapportages van politie en gemeentelijke toezichthouders. Er is vervolgens een gesprek gevoerd met de ondernemers en een waarschuwingsbrief verzonden. In deze brief is een aantal verbeterpunten vastgelegd. Omdat de gemaakte afspraken echter niet werden nagekomen en de overlast niet verminderde, is besloten dat het opleggen van een verplichte sluitingstijd de enige mogelijkheid was om de overlast daadwerkelijk te beperken. Ook omdat dit afstraalt op ondernemers die het wel lukt om dergelijke problemen te voorkomen of te beperken.”

De Tapperij was het hier niet mee eens en diende een bezwaar in. De horecazaak vond dat de afspraken wel waren nagekomen en sprak van een “verregaande ernstige maatregel”. “Het is aftellen tot een faillissement”, zei Kloosterman destijds. Het bezwaar werd uiteindelijk niet goedgekeurd.

OOG sprak in de zomer met mede-eigenaar Richard Kloosterman over het besluit van de gemeente:

De Tapperij nog steeds te koop

De opgelegde sluitingstijd had als gevolg dat de Tapperij besloot om niet meer open te gaan. Kloosterman: “We hebben in die maanden nog paar een besloten borrels gehad. Het is voor ons niet interessant om open te zijn als we na vijf uur niet meer open mogen. Als je open bent, heb je bijvoorbeeld beveiligers en personeel nodig. De omzet is dan niet hoog genoeg om die kosten te dekken.” Volgens de eigenaar wordt de meeste omzet verreweg behaald na 05:00 uur.

De Tapperij werd ook te koop gezet. Dit is nog steeds het geval, valt te zien op Horeca Makelaar Groningen. “We zijn niet van plan veranderd. Als er een goede kandidaat is, gaat dat gewoon door”, aldus Kloosterman. “Er zijn wel een aantal kandidaten geweest, maar iedereen haakte tot nu toe af vanwege de huurprijs.”

Rechtszaak Heineken

Het bleef niet alleen bij een sluiting. Stadsblog Sikkom meldde in oktober dat Heineken een rechtszaak aanspande tegen De Tapperij. De bierbrouwer, die verhuurder is van het pand, deed dit vanwege betalingsachterstanden door het café. Heineken vertelde tegen Sikkom dat het ging om een “behoorlijke periode” waarover niet betaald was. De schuld wordt erkend door Kloosterman. In eerste instantie zou er een uitspraak volgen eind oktober, maar de zaak loopt nog steeds. “En dat zal nog wel even duren”, zegt Kloosterman. “Een datum moet nog gepland worden. “De zaak ligt complexer dan alleen een huurachterstand.” De mede-eigenaar mag en kan verder niet inhoudelijk ingaan op de rechtszaak.

Het liefst was de eigenaar dan ook met een schone lei begonnen. “Dat had ik graag gewild en gehoopt. Het is niet de fijnste manier om te ondernemen, maar we kunnen ook blij zijn dat we weer open kunnen en alle restricties weg zijn.”

Dit artikel/project is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.