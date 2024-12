De Doperse Dis wint de Barmhartige Samaritaan-prijs 2024

De Doperse Dis is door de ChristenUnie Groningen uitgeroepen tot Barmhartige Samaritaan van het jaar. De vrijwilligersprijs gaat naar De Doperse Dis omdat zij elke derde dinsdag van de maand een gratis maaltijd aanbiedt aan dak- en thuislozen in de Doopsgezinde Kerk.

De ChristenUnie (CU) wil met de prijs aandacht vragen voor het belang van vrijwilligerswerk. Daarnaast willen ze met het initiatief Groningers in het zonnetje zetten die betrokken zijn bij hun medemens.

Warm driegangendiner 

De Doperse Dis is een initiatief van de Doopsgezinde kerk in Groningen. Zo’n 25 vrijwilligers helpen mee om elke maand een maaltijd te koken en serveren voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. “Zeker in de koude wintermaanden, wanneer de opvang nog niet open is, betekent dit warme driegangendiner ontzettend veel voor de bezoekers”, aldus de CU.

“Met deze prijs willen wij de doorzettingskracht en barmhartigheid van De Doperse Dis in het zonnetje zetten. Dit initiatief laat zien hoe belangrijk het is om om te zien naar elkaar en naar je naaste.”