De Boo opnieuw tweede achter Stolz op 500 meter: “Vier keer zilver, vier keer hetzelfde verhaal”

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Schaatser Jenning de Boo uit Groningen kwam zondag nipt tekort om de Amerikaan Jordan Stolz in grote problemen te brengen op de tweede editie van de vijfhonderd meter bij de wereldbekerwedstrijd in Peking. De Boo pakte het zilver.

De Groningse schaatser trad in de achtste rit aan tegen Stefan Westenbroek. Westenbroek nam op de eerste honderd meter de leiding en opende in 09.67. De Boo zette 09.75 op de klokken, waarmee hij wat langzamer was dan afgelopen vrijdag. In de volle ronde kon De Boo zich herstellen en finishte in 34.47. Vrijdag kwam hij in 34.39 over de streep. Stolz moest het een rit later opnemen tegen Merijn Scheperkamp. Scheperkamp schaatste een solide vijfhonderd meter en bleef dicht in de buurt van Stolz. Echter was de Amerikaan opnieuw oppermachtig, die in een tijd van 34.39 finishte. Vrijdag zette hij in het eerste bedrijf een 34.27 op de klokken.

“Deze vijfhonderd meter had ik kunnen winnen”

“Dit was de vijfhonderd meter die ik had kunnen winnen”, liet De Boo na afloop van de race aan de NOS weten. “Hij heeft mij op de opening gepakt. Mijn rit was niet vlekkeloos. Vooral op de opening wil ik sneller zijn. Dit zou ik kunnen bereiken door mijn techniek verder te verbeteren door lager te blijven zitten en meer open te draaien.” Toch is De Boo tevreden: “Ik heb goed gereden, maar het was net niet goed genoeg. Ik heb nu, met de wereldbekerwedstrijd van vorige week erbij, vier keer zilver en vier keer is het hetzelfde verhaal. Maar ik kom steeds dichterbij. Het verschil nu was maar achthonderdste. (Vrijdag was het verschil twaalfhonderdste, red.)

Heerenveen

Na de rit van Stolz waren er nog twee kapers op de kust. In de laatste rit nam de Amerikaan Cooper McLeod het op tegen de Canadees Laurent Dubreuil. McLeod won deze race en kwam in 34.72 over de finish. Hij vormde daarmee geen bedreiging voor het goud en het zilver. De komende weken kunnen de schaatsers zich toeleggen op hun trainingen en de voorbereidingen op het NK Allround & Sprint, dat op 28 en 29 december plaatsvindt in Heerenveen. Van 10 tot en met 12 januari vindt het EK Allround & Sprint plaats. De volgende wereldbekerwedstrijd wordt verreden in het weekend van 25 januari. Dan zijn de schaatsers te gast in het Canadese Calgary.