Dagmar en Anna organiseren kerstdiner voor eenzame mensen

Volgende week, op tweede kerstdag, organiseren Dagmar Slump en Anna Smits voor het derde jaar op rij een kerstdiner voor mensen die eenzaam zijn tijdens de kerstperiode.

Het kerstdiner is in buurtcentrum Sonde 2000 in Paddepoel. Dit doen zij in de hoop anderen te inspireren om ook zulke acties te ondernemen.

Het initiatief is opgezet omdat Dagmar en Anna het gevoel hadden dat er altijd een ‘gedwongen gezelligheid’ is rond de kerstdagen. Ook kenden en hoorden de dames veel mensen om hen heen die zich eenzaam voelden tijdens de kerst. Toen besloten zij een eerste kerstdiner te organiseren waar 70 mensen op af kwamen.

Voor maar twee euro kon je je inschrijven. Er waren 80 plekken en die zijn allemaal al vervuld.