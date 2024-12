D66 zet vraagtekens bij adverteeroproep op reuzenrad: “Niet uit te leggen”

In het midden van het reuzenrad is een lichtscherm geplaatst, waar regelmatig een oproep wordt gedaan om er op te adverteren. Foto: Harro Meijer

Wie in de avonduren over de Grote Markt loopt kan het niet ontgaan. Op het reuzenrad wordt door middel van een led-scherm opgeroepen om er op te adverteren. De fractie van D66 vindt het opmerkelijk en bijzonder.

“In onze gemeente moeten ondernemers belasting betalen voor hun uitingen die zij op hun privéterrein hebben”, vertelt raadslid Tom Rustebiel. “Dit is om de verrommeling in de openbare ruimte tegen te gaan. Maar ondertussen doe je bij een evenement op de Grote Markt, dat je als gemeente zelf organiseert, een oproep om reclame te adverteren op het reuzenpad. Dat geldt ook voor het led-scherm dat aan de gevel hangt van Bakker Bart, waar bedrijven op kunnen adverteren. Het is op geen enkele manier uit te leggen.”

Melkkoe

Rustebiel verduidelijkt: “Wat je doet is ondernemers in de gemeente belasten vanwege de reclame-uitingen die zij hebben. Maar als het over je eigen beeldschermen gaat, dan is het prima dat daar van alles, en dus ook reclame, op wordt geprojecteerd. En dan bekruipt mij toch wel heel erg het gevoel dat deze belasting is ingevoerd om als melkkoe te dienen. De kleine ondernemer moet betalen, en de eigen led-schermen, dat is prima, want dat levert geld op. Welke verrommeling los je nu precies op?”

“Het college kijkt uit op de Grote Markt”

Op de Grote Markt wordt vanaf komende vrijdag Wintergoud gevierd. Een winterfestival met ijsbaan, reuzenrad en diverse activiteiten. Kan het wellicht ook zijn dat de gemeente zelf niet geweten heeft dat er een scherm, met deze oproep, op het reuzenrad kwam te hangen? Rustebiel: “Het reuzenrad staat er al ruim een week. Het college kijkt vanuit hun werkkamers neer op de Grote Markt. Als men echt de verrommeling aan wil pakken, dan was er allang iemand naar buiten gelopen. Toch?”

“Wil men de verrommeling aanpakken of de ondernemer pijn doen?”

De partij gaat ondanks de constatering geen politieke actie ondernemen. “We hebben als fractie hier op sociale media aandacht aan besteed. Jullie als omroep pakken dit nu ook op. Ik denk dat dat genoeg is. Op deze manier zijn dit goede ingrediënten voor een grotere discussie hoe we verder willen met reclame. Willen we de verrommeling aanpakken, of willen we vooral de kleine ondernemer koesteren? Daarnaast vind ik het belangrijk om te zeggen dat we als fractie heel blij zijn met Wintergoud. Hoe het er nu op de Grote Markt uitziet, dat is echt iets om trots op te zijn.”

Bij de behandeling van de reclamebelasting in de gemeenteraad, vorig jaar herfst, werd door een groot aantal partijen een motie van afkeuring ingediend. Onder andere D66 diende deze motie in.