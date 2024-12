D66 wil door met publieksrondleidingen in Stadhuis: ‘Zoek naar nieuwe invulling’

Foto: Ecco van Oosterhout. Stadhuis

Komende vrijdag vindt, na ruim een jaar, de laatste publieksrondleiding in het vernieuwde Stadhuis van Groningen plaats. Hoewel het aantal aanmeldingen sinds de zomer flink afneemt, wil de raadsfractie van D66 dat de gemeente doorgaat met het aanbieden van de rondleidingen.

De rondleidingen begonnen vorig jaar september. Het Stadhuis werd in 2022 geheel gerenoveerd, gerestaureerd en deels verbouwd. De gemeente stelde toen trots te zijn op het rijksmonument en het Stadhuis daarom graag te willen laten zien aan het geïnteresseerde publiek. Het publiek krijgt tijdens de rondleidingen onder meer de nieuwe raadszaal op zolder, de trouwzaal, de nieuwe ontvangstzaal, de diverse kamers van het college van B&W en de vele kunst in het gebouw te zien.

Sinds de afgelopen zomer daalde het aantal aanmeldingen voor de rondleidingen sterk en de gemeente besloot er daarom de stekker uit te trekken. Maar na de aankondiging van dat besluit op 14 november steeg het aantal aanmeldingen juist sterk. D66 vindt het belangrijk dat het Stadhuis toegankelijk blijft voor de inwoners en bezoekers en pleit daarom voor het voortzetten van de rondleidingen, ondanks een afname in aanmeldingen sinds de zomer.

D66 stelt voor om samen te werken met bewoners- en vrijwilligersorganisaties en ‘special guests’ die in het Stadhuis werken, om de rondleidingen nieuw leven in te blazen. De partij vraagt zich ook af of de groepsgrootte van twintig mensen en de doelgroep van alleen inwoners niet breder kunnen worden getrokken.

D66 gaat woensdagmiddag in gesprek over het stopzetten van de rondleidingen met college van B&W.