Crowdfundingsactie om Martinitoren in het licht te zetten passeert 700 euro

Tijdens het testen van de lampjes wordt het contrast duidelijk. Foto: Rieks Oijnhausen

De crowdfundingsactie van Harry de Lange om de Martinitoren tijdens de feestdagen in het licht te zetten, heeft binnen een aantal dagen ruim zevenhonderd euro opgeleverd. Daarmee is inmiddels een derde van het beoogde bedrag opgehaald.

Op deze woensdag worden de lampjes van Wintergoud op de Grote Markt getest. Wintergoud wordt komende vrijdag geopend en bestaat onder andere uit een reuzenrad en een ijsbaan. De Lange: “Als ik in de avonduren over de Grote Markt loop, dan zie ik de Martinitoren niet meer. Ik vind dat zonde. Er wordt nu een prachtig festival opgebouwd, waar straks veel mensen plezier gaan hebben. Maar men kijkt daarbij wel tegen een donkere toren aan.” Fotograaf Rieks Oijnhausen ging woensdag op pad om die uitspraak in beeld vast te leggen. De fotograaf spreekt van een duidelijk zichtbaar contrast. (Zie foto bovenaan dit artikel)

Met de crowdfundingsactie wil De Lange 2.000 euro op gaan halen. “Wat ik wil gaan doen is dat we een commercieel bedrijf in gaan huren dat tijdens de feestdagen de Martinitoren gaat verlichten. Zulke initiatieven zijn er in het verleden vaker geweest. Natuurlijk gaan we dat niet op eigen houtje doen. Mocht het financieel lukken, dan zullen we uiteraard van tevoren voor de vergunningen zorgen.” De Lange noemt het verlichten belangrijk: “Om twee redenen. Allereerst de veiligheid. Daarnaast hebben we het over de Martinitoren: het is een toeristische hotspot. Persoonlijk doet het mij pijn dat als ik ’s avonds onze toren niet meer aan de hemel zie prijken.”

De Lange is naast initiatiefnemer van de crowdfundingsactie ook in de race om de nieuwe nachtburgemeester van Groningen te worden.