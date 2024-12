Crowdfundingsactie om Martinitoren in het licht te zetten draait als een tierelier

Tijdens het testen van de lampjes wordt het contrast duidelijk. Foto: Rieks Oijnhausen

De crowdfundingactie om de Martinitoren tijdens de aanstaande feestdagen in het licht te zetten heeft in een week tijd al tweederde van het beoogde bedrag opgehaald.

“Ik ben ontzettend blij en trots”, vertelt initiatiefnemer Harry de Lange. “Vorige week ben ik de actie gestart. Jullie van OOG pakten dat heel snel op. En wat ik niet kon bevroeden is dat het daarna echt als een sneeuwbal aan het rollen is gebracht. De donaties stroomden binnen, ik hoorde mensen op straat er over praten, maar ook andere media wilden aandacht voor het onderwerp. De NOS, RTL en EditieNL hebben er bijvoorbeeld aandacht aan besteed. Deze week is wat dat betreft wel een gekkenhuis. Maar ik vind het ook heel tof.”

Vergunningen

Het doel van de crowdfundingsactie is gesteld op 2.000 euro. Inmiddels is er ruim 1.200 euro binnen. “Ik merk dat deze actie door de mensen omarmd wordt. Ik denk ook dat we het doel wel gaan behalen.” Mocht het allemaal gaan lukken, dan wil De Lange tijdens de feestdagen de toren uit gaan lichten. “Uiteraard hebben we daar dan vergunningen voor nodig. Maar als we het benodigde geldbedrag bij elkaar gaan krijgen, dan ga ik er vanuit dat de gemeente niet moeilijk gaat doen.” De Lange wordt ook gesteund door de Groningen City Club. Voorzitter Eric Bos liet zaterdag weten dat de GCC de actie ondersteunt.

“Verlichting is een belangrijk thema”

De Lange is tevens in de race om de nieuwe nachtburgemeester van Groningen te worden. Deze verkiezing vindt volgende maand plaats. “Ik vind verlichting een heel belangrijk thema. Dit komt ook duidelijk naar voren in mijn campagne. De Peper- en de Poelestraat vind ik bijvoorbeeld te donker. Dat komt de veiligheid niet ten goede. Wat ik eigenlijk zou willen is het concept dat in de Papengang is toegepast, waarbij deze straat door verlichting veel veiliger en aantrekkelijker is geworden, ook in deze straten toe te passen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je geen donkere plekken in je stad hebt.”

Statement

En dat geldt ook voor de Martinitoren. “De actie om de toren tijdens de feestdagen in het licht te zetten is een statement. Ik vind dat ‘onze toren’ elke dag zichtbaar moet zijn. En zeker nu. Er is een prachtig festival op de Grote Markt. Maar tijdens de donkere uren kijk je tegen een donkere toren aan. Dat is toch jammer?”