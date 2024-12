Coöperatie Dichtbij houdt oliebollenactie voor goed doel

Foto: Lars Faber

Zorgaanbieder Coöperatie Dichtbij stond maandagmiddag voor de zevende keer oliebollen te bakken voor het goede doel.

Het is de tweede keer dat Coöperatie oliebollen bakt bij Café de Klikspaan aan de Rabenhauptstraat.

Het geld gaat naar Stichting Present Groningen. Deze stichting werkt met mensen die op vrijwillige basis hulpbehoevenden helpen. Het is geen vast vrijwilligerswerk, maar een soort hulp die af en toe ingezet kan worden. “Op die manier geef je die groep ook een mogelijkheid om wat te kunnen doen”, zegt Desi Meijer van Coöperatie Dichtbij.

Een vrouw staat met haar kind te wachten voor de kraam. “We hebben twintig oliebollen besteld. Ik werk ook bij de Coöperatie en wij hebben ook best wel veel met de stichting Present te maken. Dus ja, zeker een goed doel.”

In het Café staat initiatiefnemer Jan Krijnen nieuwe deeg te maken. “Ja, het gaat hard. Het wordt je bijna onder de handen vandaan gegeten. Maar het is leuk om te doen. We proberen het zo ieder jaar weer op te pakken.”