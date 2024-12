Foto: 112Groningen

Bij een basisschool aan de Sweelincklaan in Helpman is zondagmiddag een container uitgebrand. Dat meldt 112Groningen.

Hoe de brand in of bij de container is ontstaan is niet duidelijk. De schade is fors, want van de container is niets meer over. Het vuur verspreidde zich verder niet en de brandweer was snel ter plaatse om het vuur te doven.