Concert voor Oekraïne in Akerk levert 1.300 euro op

Foto: Myroslava Suvorova

Een concert in de Akerk voor Oekraïne heeft dit weekend 1.300 euro opgeleverd. Het geld komt ten goede aan Oekraïense kinderen en weeskinderen in het door oorlog verscheurde land. Klaas Pot van de organisatie is tevreden.

Hoi Klaas! Dit concert heeft een voorgeschiedenis. Ik kan me om die reden voorstellen dat je best wel zenuwachtig was …

“Dat klopt. Twee keer eerder waren er plannen om een concert te organiseren, maar door verschillende omstandigheden moesten we beide keren een streep zetten door de datum. Natuurlijk zit dat in je achterhoofd. Komt het nu wel goed? En ik zal je eerlijk vertellen dat in de dagen voorafgaand, ondanks dat je denkt dat je alles geregeld hebt, je toch nog wat zaken op moet lossen. De musici, die op zouden treden, bleken geen repetitieruimte te hebben. Uiteindelijk is alles goed gekomen. Maar spannend was het wel.”

Het ging om een concert voor het goede doel hè?

“Ik werd eerder dit jaar benaderd door de Franse organisatie Soutenez Les Orphelins Ukrainiens met de vraag of het ook mogelijk was om een concert in Groningen te organiseren. De Oekraïense tenor Yurii Godo reist namelijk deze herfst door West-Europa. Eerder was hij bijvoorbeeld in Ierland en momenteel is hij in Nederland om in verschillende steden concerten te geven. Het leek deze Franse organisatie waardevol om ook een concert in Groningen aan te bieden. De bedoeling was om met het concert geld op te halen voor Oekraïense kinderen, om hen bijvoorbeeld te voorzien van schoolspullen en een laptop.”

Hoe is het concert verlopen?

“Het was geweldig. Het was ontzettend mooi. Het was ook heel knap wat er gepresteerd is. Tijdens het benefietconcert heeft Godo een aantal duetten gezongen met mezzosopraan Elina Mikheeva. Zij komt uit Odessa. Godo werd daarnaast begeleid door Olena Maltseva op eerste viool, Hanna Ignatenko op tweede viool en Antonia Kolenchuk op cello. Godo en de musici hadden nog nooit eerder samengespeeld. Ze hebben op de dag van het concert gerepeteerd. En in de avond stond het als een huis.”

Je bent nog steeds onder de indruk volgens mij!

“Absoluut. Ik ben nog aan het nagenieten. Ook als ik mij realiseer hoe iedereen zo ontzettend zijn best heeft gedaan. De gemeente Groningen bijvoorbeeld. Dankzij de subsidie die zij gegeven hebben was dit mogelijk. Maar ook de mensen van de Akerk, die ontzettend fijn geholpen hebben. En dat geldt ook voor de technici. Tijdens het concert werd er gebruik gemaakt van licht en geluid. Deze mensen hadden maar twee uurtjes de tijd om alles op te bouwen en in te regelen. Dat is ze gelukt. Dus ik ben ontzettend dankbaar. En ook een dankjewel voor alle mensen die op welke manier dan ook geholpen hebben. Bijvoorbeeld de mensen van Ukraine Food, die hapjes hadden geregeld voor dit concert.”

Je noemde de naam van Yurii Godo al even. Dat is ook niet zomaar een artiest hè?

“Dat klopt. Hij is een gerenommeerde tenor die vorig jaar ook al een concertserie in onder andere Frankrijk heeft gegeven. Godo studeerde af aan de Nationale Muziekacademie van Oekraïne en de Belcanto Higher School of Vocal in Barcelona. Hij studeerde samen met Placido Domingo, Montserrat Caballe, Jose Sempere en Maestro Jaime Arragal. Hij heeft een uitgebreid repertoire.”

Hoeveel bezoekers hebben uiteindelijk het concert bezocht?

“Aanvankelijk liep het met de kaartverkoop niet storm. Maar de avond is uiteindelijk door zo’n 80 tot 85 mensen bezocht. Hadden er meer mensen in de kerk gekund? Ja. Ben ik tevreden? Ja. We moeten ergens beginnen. En ik denk dat we een hele mooie prestatie hebben geleverd. Ook als ik bedenk dat we met dit benefietconcert ongeveer 1.300 euro hebben opgehaald. Dat is een heel mooi bedrag.”

Gaat dit ook een vervolg krijgen?

“Ik verwacht het wel. De situatie in Oekraïne is nijpend. De afgelopen weken hebben we gezien dat het Russische leger zich vooral richt op het uitschakelen van de energie-infrastructuur in het land. Dat mensen geen elektriciteit meer hebben. Alle hulp is welkom, alle steun is nodig. In dat kader ga ik wel nadenken om dit concert een vervolg te geven. Ook omdat het concert van afgelopen weekend nieuwe contacten en nieuwe mogelijkheden heeft opgeleverd. Maar daarover later meer. De komende tijd gaan we het precieze bedrag berekenen en gaat er gecommuniceerd worden wat daarmee gaat gebeuren. Ik vind het wel belangrijk om een bepaalde verantwoording af te leggen.”

Bekijk hieronder een impressie van het concert: