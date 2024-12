Competitie voor ‘Beste Groninger Film 2024’ geopend

Foto: Jasper Bolderdijk

De competitie voor de ‘Beste Groninger Film 2024’ is vrijdag van start gegaan. Dat betekent dat Groningse filmmakers hun producties weer kunnen inzenden.

De competitie is tien jaar geleden in het leven geroepen om de grote productiviteit op filmgebied in de provincie een podium te geven. Filmmakers kunnen tot vrijdag 10 januari maximaal twee films inzenden. De films moeten geproduceerd zijn en de film en/of de filmmaker moet een duidelijke link met Groningen hebben. Bijvoorbeeld omdat deze zich in Groningen afspeelt, omdat de filmmaker uit Groningen komt of omdat een groot deel van de cast, crew of de financiering uit Groningen komt.

Na 10 januari worden per categorie (Fictie, Non-fictie, Opdrachtfilm en de Talent Award) drie films geselecteerd die kans maken op de titel Beste Groninger Film. Het publiek kan van 17 t/m 27 februari stemmen op één van de twaalf genomineerde films om te bepalen wie de publieksprijs wint. De winnaar van de publieksprijs krijgt een avond in de Deluxe filmzaal van Forum Groningen met vrienden en familie. De prijzen voor de andere winnaar zijn nog niet bekend.

Wie mee wil dingen naar de prijzen, vindt hier meer informatie over de voorwaarden. Inschrijven kan via dit formulier.