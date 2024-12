Code geel voor zware windstoten vrijdagochtend

Bron: KNMI

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten vrijdagochtend. Van 04.00 uur tot 13.00 uur geldt daarom code geel.

De zware windstoten kunnen voor alle typen verkeer hinderlijk zijn zegt het KNMI, maar vooral voor fietsers en bestuurders van vrachtwagens en auto’s met aanhanger. “Boomtakken kunnen afbreken en voor gevaar zorgen”, aldus het KNMI.

De zware windstoten komen uit het westen tot noordwesten en bereiken snelheden van 75 tot 90 kilometer per uur. Langs de kust zijn windsnelheden van 90 tot 100 kilometer per uur mogelijk. In de eerste helft van vrijdagmiddag neemt de wind af.