COC Groningen en Drenthe viert 75ste verjaardag

Foto: COC Groningen - Drenthe

Het COC Groningen en Drenthe viert vandaag, 14 december, haar 75-jarige bestaan. De organisatie viert dat met een nieuwe expositie en een avond vol optredens in Theater de Machinefabriek.

Het COC is de oudste en nog bestaande organisatie ter wereld die opkomt voor LGBTIQ+ rechten. De landelijke afdeling is in 1946 opgericht. De Groningse afdeling van het COC kwam drie jaar later, op 14 december 1949. Deze noordelijke tak groeide in de jaren erna uit tot COC Groningen en Drenthe.

Op Paarse Vrijdag, gisteren, werd daarom een nieuwe foto-expositie geopend bij Museum aan de A. Fotograaf Rohan Hoeksma is voor daarvoor op zoek gegaan naar inspirerende verhalen uit de Groningse en Drentse regenbooggeschiedenis.

“Dit hebben we samen gedaan met bekende en minder bekende inwoners uit beideprovincies”, zegt COC. “Van gepensioneerde huisarts tot jonge activist en vluchteling, vanrocktheatergroep tot regenboogambassadeur.”

De expositie in het Museum aan de A is nog het hele weekend te zien. Daarna reist het door de provincies Groningen en Drenthe.

Voor komende avond heeft theatermaker Alice Faber een heel programma aan elkaar geknoopt in Theater de Machinefabriek, met optredens van onder andere Drag Queen Lola Lasagna, voormalig stadsdichter Renée Luth, COC Songfestivalwinnaar Klaas Spekken en zanger Olivier. Als afsluiter van de avond draait dj GlamourGirl de volumeknop open met funky-, tech- en disco house-muziek.