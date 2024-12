Chocolademaantjes voor reizigers in nachttrein naar Schiphol

Foto via Arriva

De nachttrein vanuit Groningen naar Schiphol rijdt komende maand twee jaar. Om deze mijlpaal te vieren, werden reizigers afgelopen vrijdag verrast met een speciale attentie.

Medewerkers van Arriva deelden halve maantjes van chocolade uit tijdens de nachtelijke ritten vanuit Groningen en Maastricht richting de nationale luchthaven.

“Dat ze al twee jaar succesvol rijden, maakt me extra trots. Symbolisch deelden we daarom afgelopen weekend halve maantjes uit in de treinen”, zegt Michiel Cusell, regiodirecteur van Arriva in Limburg. “Onze reizigers waarderen de nachttrein en mogen blijven rekenen op een betrouwbare nachttreinservice.”

Ook in komend jaar blijven deze treinen rijden tijdens de vrijdagnacht. De tarieven blijven daarbij ongewijzigd. Afhankelijk van de reisafstand betalen reizigers 5, 10 of 15 euro voor een ticket.