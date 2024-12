Certificering Jeugdbescherming Noord in het geding: hulp voor duizend jongeren en gezinnen op de tocht

Het kantoor van Jeugdbescherming Noord in Assen - Foto via Google Maps Streetview

Jeugdbescherming Noord (JBN) loopt het risico hun certificering te verliezen. Zonder deze certificering mogen zij hun taken op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering niet langer uitvoeren. Zo’n duizend jongeren en gezinnen zouden dan bij andere instanties moeten worden ondergebracht, die het op hun beurt ook al erg druk hebben.

Het Keurmerkinstituut, dat de certificering doet voor instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, heeft Jeugdbescherming Noord onlangs een overbruggingscertificaat toegekend, dat negen maanden geldig is. Deze tijdelijke erkenning volgde na herhaalde waarschuwingen dat de organisatie niet voldoet aan de eisen voor tijdigheid en kwaliteit. Volgens wethouder Manouska Molema zijn de problemen het gevolg van hoge werkdruk, ziekteverzuim en personeelsverloop.

Duizenden jongeren en gezinnen

Molema benadrukt dat het verlies van certificering grote gevolgen zou hebben. Voor duizenden jongeren en gezinnen zou dit een overgang naar een andere gecertificeerde instelling betekenen. Maar ook deze andere instellingen hebben onvoldoende capaciteit om de hulp aan hen over te nemen.

Molema houdt echter hoop dat het niet zover komt: “Het Keurmerkinstituut verleent alleen een overbruggingscertificaat als het voldoende aannemelijk is dat de GI verbetering kan realiseren en er geen sprake is van fundamentele tekortkomingen. In de periode van overbrugging zal daarnaast tussentijdse toetsing plaatsvinden om zicht te houden op de voortgang van de verbeteringen.”

Oude maatregelen werkten niet, nieuwe reeks moet soelaas bieden

De gemeente heeft begin dit jaar, door het invoeren van het landelijk tarief jeugdbescherming en jeugdreclassering, naar eigen zeggen ‘stevig geïnvesteerd’ in het verlagen van de werkdruk van jeugdbeschermers en reclasseringswerkers. Tevergeefs, stelt Molema: “Helaas moeten we constateren dat deze maatregelen verzuim en verloop niet hebben geleid tot een meer weerbare en bestendige organisatie en betere resultaten.”

Om de situatie te verbeteren, worden maatregelen bij JBM versneld uitgevoerd. De komende negen maanden wil de instelling haar werkprocessen doorlichten en stroomlijnen en zorgen dat er meer sturing komt of voortgang. De Groningse en Drentse gemeenten die met de JBN en VTG samenwerken laten de organisatie helemaal doorlichten om tot een verbeterplan te komen. Daarnaast wordt er gepraat over tijdelijke ondersteuning van JBN, besluit Molema: “Om te waarborgen dat deze op zo kort mogelijke termijn in staat is de benodigde kwaliteit te bieden en de bestaande wachtlijsten te adresseren. We zullen nauwgezet toetsen of deze maatregelen tot de passende en tijdige verbetering leiden en u daarover informeren.”