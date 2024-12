Celstraf voor man (40) uit Stad na langdurige stalking ex-vrouw en haar advocaat

Foto: mrg.bz/F0Ksyt

Een 40-jarige man uit Groningen is dinsdag veroordeeld tot een jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het langdurig stalken van zijn ex-vrouw. De man zette ook haar advocaat onder druk, die hierdoor haar werk moest neerleggen.

Dat meldt DvhN dinsdagmiddag.

De rechtbank volgde met het opleggen van de celstraf van een jaar de eis van het Openbaar Ministerie. De voorwaardelijke straf geldt voor drie jaar; als de man zijn ex of haar advocate weer opzoekt, kan de man opnieuw worden vastgezet. Naast de celstraf moet de man bijna twintigduizend euro aan schadevergoeding en andere kosten aan zijn ex betalen.

Volgens de rechter had de man geen enkel oog voor de impact van de stalking op zijn ex en haar omgeving. De stalking begon na de scheiding van de man en zijn toenmalige vrouw in 2020. In korte tijd belde de man honderden keren en stuurde grimmige mails, zelfs naar haar advocaat. Het slachtoffer en haar dochter wonen inmiddels op een geheime locatie.