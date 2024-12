Busstation krijgt nieuw laadstation voor elektrische bussen

foto: Andor Heij. Bus, Qbuzz, laadstation.

Het toekomstige busstation krijgt een nieuw laadstation voor elektrische bussen. De kosten van 3 miljoen euro worden gedekt uit een subsidie van het OV-bureau Groningen-Drenthe.

Het OV-bureau is samen met Qbuzz bezig om al hun bussen uitstoot vrij te maken. Wethouder Philip Broeksma: “Vanaf 2025 is 90 procent van alle bussen in Groningen en Drenthe uitstootvrij. We zetten hiermee een grote stap op weg naar het behalen van onze ambitie: volledig uitstootvrij busvervoer.”

Daarvoor is echter wel nieuwe infrastructuur nodig en een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet. Enexis heeft al aangegeven dat Qbuzz op tijd een aansluiting krijgt. Het laadstation komt straks aan de zuidkant van het hoofdstation, inclusief een nieuwe busbuffer. Daar kunnen chauffeurs de bus parkeren tijdens een pauze.