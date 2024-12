Buien nemen toe tijdens het weekend, Kerst wordt bewolkt maar overwegend droog

Het komende weekend wordt in toenemende mate een natte bedoening bij dalende temperaturen. Daarna neemt de hoeveelheid buien af, maar de kans op neerslag is tot en met de Kerst niet helemaal verdwenen.

Door Johan Kamphuis

Het is vrijdag bewolkt met nu en dan motregen. Later in de middag volgt meer regen. Het wordt 9 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind, kracht 4 tot 5. In de nacht naar zondag volgen meer buien met kans op hagel, bij minima rond de 3 graden.

Zondag is het guur bij 5 graden en een vrij krachtige westenwind, kracht 5. Et vallen enkele buien, met kans op hagel en een slag onweer.

Maandag is er af en toe zon en valt er een enkele bui, nog altijd met kans op hagel. Het wordt 7 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, kracht 5. Tijdens de Kerst is het bewolkt, maar overwegend droog, al is een spatje motregen niet geheel uit te sluiten. Het wordt rond 10 graden en het is beide dagen rustig weer.