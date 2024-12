Foto: 112 Groningen

In een woning op de 12e etage van een flat aan de Aquamarijnstraat in Vinkhuizen brak in de nacht van zondag op maandag brand uit.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De bewoners waren niet thuis, waardoor de brandweer de deur moest forceren.

Binnen troffen brandweerlieden een pan op het vuur aan die in brand stond, die snel werd geblust. Het is nog onbekend of de brand schade in de woning heeft veroorzaakt.