Bouw nieuwe Gerrit Krolbrug weer stapje dichterbij

Foto Andor Heij: Gerrit Krolbrug, hellingbanen

De gemeente Groningen heeft de omgevingsvergunning voor de nieuwe Gerrit Krolbrug goedgekeurd. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Dat betekent dat de bouw een stap verder is en dat ook bekend is hoe de omgeving er uit gaat zien.

De nieuwe Gerrit Krolbrug wordt een hefbrug die 4,5 m hoog is. Twee vaste fiets en loopbruggen maken onderdeel uit van de nieuwe verbinding. Zo hoeven fietsers en wandelaars niet te wachten voor een geopende brug. De toegangswegen worden ook aangepast.

De Ulgersmaweg krijgt een rotonde en wordt de Korreweg een fietsstraat waar de snelheid omlaag gaat naar 30 km/h. De omgeving van de brug gaat op de schop en wordt groener. De oude rivier de Hunze wordt ook weer zichtbaar in het landschap. Woensdag 18 december wordt dit ontwerp besproken in de gemeenteraad.

De brug werd in 2021 aangevaren en sindsdien kunnen er alleen nog fietsers en voetgangers over heen. Naar verwachting is de nieuwe Gerrit Krolbrug in 2029 klaar.