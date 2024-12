Boswachters vieren Kerstival: “Levende kerststal, kampvuur en XXL kribbe”

Foto: Erick Bakker

Op landgoed Vennebroek bij Paterswolde wordt volgend weekend het Kerstival gevierd. Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten is druk bezig met de voorbereidingen.

Hoi Bart! Nu kan ik mij herinneren dat jullie in eerdere jaren een evenement hielden in De Onlanderij bij Eelderwolde …

“Dat klopt. Maar deze locatie is op dit moment geen optie. Daar vinden momenteel verbouwingen plaats. Daarom zijn we gaan zoeken naar een alternatieve plek. En dat is landgoed Vennebroek geworden. En dat is misschien wel de mooiste plek die wij als boswachters in ons gebied mogen beheren. Er is prachtige natuur te vinden, eeuwenoude bomen en ook een oude werk- en kapschuur. In die gebouwen organiseren wij ons Kerstival.”

Wat is Kerstival?

“Het is een evenement voor jong en oud. De afgelopen dagen zijn we al druk bezig geweest om alles te versieren. Met lampjes en versieringen. Maar we hebben in de schuur ook een levende kerststal. Er is onder andere een os, ezel, schapen, geiten en een pony te vinden. En weet je wat ook leuk is? We hebben een kribbe XXL. Die bestaat uit stro en daar kun je in springen. Kinderen mogen dat doen, maar ook ouderen. Wie wil dat nu niet? En de naam zegt het al, met XXL bedoelen we dat het een hele grote kribbe is. Daarnaast zijn er heerlijke versnaperingen te verkrijgen, is er een kampvuur en mogen mensen een kerstwens achterlaten. En je kunt een kijkje nemen bij de kudde Drentse heideschapen die zich in de directe omgeving bevindt.”

Je vertelde al dat landgoed Vennebroek uit mooie en oude natuur bestaat. Krijgen de mensen daar ook wat van mee?

“Jazeker. Het is mogelijk om een wandeling te maken. Deze wandeling wordt aangegeven door middel van kerstballen. Tijdens deze wandeling kom je ook langs het Kerstival, waar warme chocolademelk en glühwein op je staat te wachten. Voor kinderen die veel energie hebben, hebben we een speciale wildernisbaan aangelegd. Met deze wildernisbaan wordt de kerstman geholpen om cadeaus te bezorgen.”

Eerdere edities trokken veel bezoekers. Het lijkt me ook een flinke klus om dit te organiseren?

“Absoluut, maar we doen het samen. Hier zijn zo’n dertig boswachters bij betrokken. Zij zullen volgende week zaterdag en zondag ook aanwezig zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen beantwoorden. Maar er zijn ook meerdere boswachters die je wegwijs gaan maken in de vogelwereld. Ondanks dat de meteorologische winter is begonnen, is er nog van alles te zien. De specht bijvoorbeeld, maar als je een beetje geluk hebt laat misschien de zeearend zich ook zien. De boswachters gaan je daar bij helpen om deze vogels te herkennen.”

Nu heb ik begrepen dat jullie bezoekers aanmoedigen om op de fiets te komen …

“Klopt. Voor iedereen die lopend of op de fiets komt, ligt er een leuk cadeautje klaar. Fietsers kunnen hun rijwielen parkeren op het grasveld aan de Hoofdweg, vlak bij landgoed Vennebroek. Kom je toch liever met de auto? Dan kun je parkeren op de openbare parkeerplaats aan de Hooiweg 196. Vanaf daar is het twee kilometer lopen naar het Kerstival. Onderweg kun je meedoen aan de kerstballenspeurtocht.”

Kerstival vindt plaats op zaterdag 14 en zondag 15 december van 11.00 tot 16.00 uur. Meer informatie vind je op deze website.

Enkele jaren geleden maakte OOG een reportage over het festival toen het nog op De Onlanderij plaatsvond: