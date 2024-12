Boomwachters tekent bezwaar aan tegen kap 14 oude bomen in Haren

Boomwachters Groningen gaat bezwaar aantekenen tegen de kap van veertien bomen op het Haderaplein in Haren. Volgens de organisatie gaat het om bomen die een grote ecologische waarde hebben.

Door de gemeente is er eind-november een kapvergunning voor de bomen verleend. Dit betekent niet dat de bomen direct neer zullen worden gehaald. Waarschijnlijk gaat dit pas gebeuren als er een omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van nieuwbouw op het plein. De kapvergunning is echter nu al aangevraagd zodat er tijd is voor een bezwaar- en beroepsprocedure.

“De bomen zijn nu op hun best”

Daar maakt Boomwachters gebruik van. “Ondanks onze eerdere acties en bezwaren zullen de bomen toch gekapt worden”, schrijft de non-profitorganisatie. “Het gaat om zeer oude bomen, die tussen de dertig en tachtig jaar oud zijn. Onder de bomen bevinden zich vijf eiken die meer dan vijftig jaar oud zijn en een plataan van zeventig jaar oud. Met het oog op klimaatmitigatie en -koeling zijn de bomen nu op hun best en qua schoonheid zijn ze nu op hun mooist. Voor ons is het ondenkbaar dat de bomen verwijderd worden, in plaats van dat er gekozen wordt voor bescherming en behoud.”

Nieuwbouw

Het Haderaplein bevindt zich aan de achterzijde van het Raadhuisplein. Al heel wat jaren wordt er gesproken om op deze plek een nieuwbouwproject van de grond te krijgen. Aanvankelijk ging het om een complex met winkels op de begane grond en appartementen op de bovenverdiepingen. De Raad van State zette echter een streep door deze plannen waarop men opnieuw naar de tekentafel moest. Inmiddels ligt er een plan dat wel aan de eisen voldoet. Onderdeel van het geheel is de herinrichting van het Haderaplein. Aanvankelijk zouden alle 24 bomen op dit plein moeten verdwijnen. Maar na een analyse is duidelijk geworden dat zes bomen kunnen blijven staan. Veertien gaan gekapt worden, de overige vier worden herplant. Boomwachters gaat daar niet mee akkoord en willen nu in een laatste poging alsnog proberen om de bomen te redden.