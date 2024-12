Bonden dreigen met landelijke stakingen door apotheekmedewerkers in week van Kerst

Foto: Laurens Jove Rodriguez

De cao-onderhandelingen voor apotheekmedewerkers zitten nog steeds muurvast. Dat zou, als het aan de vakbonden ligt, kunnen leiden tot landelijke stakingen rond de kerstdagen.

“De grens is ondertussen wel bereikt”, vertelt Ralph Smeets, bestuurder FNV Handel. “Als er voor het eind van deze week geen akkoord ligt volgen er landelijke stakingen in de week van kerst.”

Vakbonden FNV en CNV willen onder andere een loonsverhoging van zes procent met terugwerkende kracht vanaf juli. Ook moet het minimumloon omhoog naar zestien euro per uur, stellen de bonden. Daarnaast willen ze dat alle werktijd (waaronder voorbereidingen) worden uitbetaald door de werkgevers.

De bonden houden inmiddels al enkele maanden een ‘estafettestaking’ door het hele land. Vrijwel alle apotheken in Nederland zijn de afgelopen tijd één keer of al vaker dicht geweest omdat de medewerkers actie voerden. “Het salaris in de openbare apotheek blijft al jaren achter”, stelt Smeets. “Als vakbond spreken we werkgevers aan op hun verantwoordelijkheid, maar ook de zorgverzekeraars liggen dwars. Zij weigeren geld beschikbaar te stellen. Daarom voeren we vandaag actie bij VGZ. Als grote zorgverzekeraar moeten zij ook stappen zetten om ervoor te zorgen dat de medewerkers het loon krijgen dat ze verdienen.”