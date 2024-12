Boerderij bij Ten Boer volledig door brand verwoest

Foto: Gijs Bouman - 112groningen.nl

Een rokende stapel stenen is alles wat rest van de boerderij langs de Rijksweg bij Ten Boer waar in de nacht van zaterdag op zondag een felle brand woedde. Niemand raakte gewond.

“Van het gebouw is niets meer over”, vertelt nieuwsfotograaf Gijs Bouman van 112groningen.nl, wanneer hij zondagmiddag een kijkje neemt bij de boerderij. “Alleen het fundament is er nog en er staan her en der nog wat half overgebleven muurtjes overeind.” De melding van de brand kwam rond 00.20 uur binnen bij de hulpdiensten. De brandweer zette twee tankautospuiten en een hoogwerker in om de brand te bestrijden. Het gebouw stond al enige tijd leeg. Ook waren er geen dieren aanwezig.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Gijs Bouman – 112groningen.nl Foto: Gijs Bouman – 112groningen.nl Toen de hulpdiensten arriveerden was er sprake van een uitslaande brand. Foto: Rieks Oijnhausen

Uitslaande brand

“Toen we arriveerden sloegen de vlammen uit het schuurgedeelte van de boerderij”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “Al snel besloten we om dit gedeelte gecontroleerd uit te laten branden en om in te zetten op het behoud van het woonhuis. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Om de brand goed te kunnen blussen hebben we hulp gekregen van een kraan met een sorteergrijper. Daarmee zijn de restanten uit elkaar getrokken, zodat we deze materialen goed konden afblussen.”

Oorzaak onbekend

Bij de brand kwam flink wat rook vrij. “Deze rook trok over onbewoond gebied en gaf daarom geen overlast. We zijn tot ongeveer 07.30 uur bezig geweest met nablussen. Tot dit tijdstip was de Rijksweg richting Garmerwolde afgesloten voor het verkeer, omdat er toevoerslangen voor de waterwinning over de weg lagen. Inmiddels is de weg weer open.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De politie doet hier onderzoek naar.