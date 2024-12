Blije gezichten bij Quiet Groningen dankzij kerstpakkettenactie

Foto: Quiet Groningen

Bij Stichting Quiet Groningen heerste donderdag een warme en feestelijke sfeer. De actie ‘Doneer een Kerstpakket’ bleek een groot succes: 550 huishoudens in de stad konden een kerstpakket ophalen. Het initiatief bracht niet alleen veel vreugde, maar zorgde ook voor een gevoel van verbondenheid onder de ‘members’ van de stichting, die de actie bijzonder waardeerden.

De campagne had als doel om mensen in armoede een warm kerstgevoel te geven. Donateurs konden op verschillende manieren bijdragen, bijvoorbeeld door een volledig kerstpakket te sponsoren of door losse cadeautjes te doneren. De pakketten, met zorg en aandacht samengesteld, gaven de ontvangers een moment van verlichting en plezier.

“We hebben veel oproepen gedaan via social media, waarbij mensen via onze website konden doneren. Ook waren er bedrijven die producten met korting of zelfs helemaal gratis beschikbaar stelden,” legt projectleider Jolanda Maassen uit. Dankzij de steun van bedrijven en particulieren kan de stichting terugkijken op een geslaagde actie.