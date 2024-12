Bijna tweederde Groningers voelt zich soms onveilig in nachtleven; vooral jongeren voelen zich kwetsbaar

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

Bijna twee derde van de Groningers voelt zich wel eens onveilig tijdens het uitgaan. Vooral jongeren tussen 18 en 25 jaar ervaren dit vaak. Dat blijkt uit een onderzoek van OIS Groningen (in opdracht van de gemeente) naar het nachtleven.

De meeste mensen voelen zich onveilig op straat rondom uitgaansgebieden. Agressief gedrag en overmatig alcohol- of drugsgebruik worden als grootste problemen genoemd. Jongeren noemen ook een gebrek aan zichtbare beveiliging of politie als oorzaak.

In het onderzoek geven inwoners tips om de veiligheid te verbeteren. Ze pleiten voor meer handhaving, betere verlichting en meer ‘safe spaces’ in het centrum. Ook wordt geopperd om jongeren beter voor te lichten over respect en verantwoord gedrag.

Naast veiligheid vroeg het onderzoek ook naar tevredenheid over het nachtleven. Meer dan de helft van de inwoners is tevreden, vooral jongeren.

Veel inwoners geven aan dat het uitgaansaanbod meer gevarieerd kan. Vooral mensen van 25 jaar en ouder missen plekken die beter aansluiten bij hun wensen, zoals dansgelegenheden voor 30-plussers en LHBTIQ+-vriendelijke locaties. Ook livemuziek wordt vaak gemist in het huidige nachtleven.