Bij het UMCG kun je in 2025 terecht met alle zorgverzekeringen, Martini Ziekenhuis nog in onderhandeling

Foto via UMCG

Met het einde van het jaar inzicht, is het ook tijd om naar je zorgverzekering te kijken. Volgens het UMCG hebben zij met alle verzekeraars contracten afgesloten. Het Martini Ziekenhuis is nog in overleg met verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Het UMCG sluit aparte afspraken voor het Centrum voor Revalidatie (Beatrixoord Haren) en het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP). Net als vorig jaar zijn er ook voor die afdelingen met alle zorgverzekeringen contracten afgesloten.

In overleg

Voor het Martini Ziekenhuis ligt het nog niet allemaal vast. Het ziekenhuis is in overleg met CZ, CZdirect, Just, Nationale-Nederlanden, en OHRA. Het is al wel duidelijk dat de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) van het Martini Ziekenhuis niet wordt vergoed door deze verzekeringen.

Kijk voor meer informatie over de contracten met zorgverzekeringen op de websites van het UMCG en het Martini Ziekenhuis.