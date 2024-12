Bewusteloze man aangetroffen in Poelestraat, politie zoekt vier verdachten

Foto via Politie.nl

In de vroege ochtend van zaterdag is in de Poelestraat in Groningen een bewusteloze man gevonden door agenten. De politie is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer werd rond 5:50 uur aangetroffen en direct naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling, schrijft teamchef Gerard de Jonge van de politie in het centrum op X. Volgens een getuige zijn kort voor het incident vier personen weggerend van de locatie.

De politie is op zoek naar deze verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Wie iets heeft gezien of meer weet over het incident, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan middels Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.