Bewoonster brak deuren open tussen vonken en vallend glas in Sugar Homes: ‘Ergste wat ik ooit heb meegemaakt.’

Ingezonden foto

“Dit was waarschijnlijk het ergste wat ik ooit heb meegemaakt”, vertelt één van de bewoonsters van de containerwoningen van Sugar Homes op het Suikerterrein. In de nacht van dinsdag op woensdag moest ze dingen doen die ze nooit had durven denken, toen er brand uitbrak bij één van haar buren.

“Ik zat gezellig met mijn buren in mijn studio toen het brandalarm afging”, vertelt de bewoonster. “Dat is niks geks: er gaan wel vaker rookmelders af. Ze zijn erg gevoelig. Alle mensen zijn gewend dat ze afgaan als de buren nonchalant brood of pasta aan het verbranden zijn. We namen het niet zo serieus. Maar na een paar minuten besloot een van mijn vrienden uit het raam te kijken.”

“We zagen een dunne rook en een meisje dat buiten haar studio huilde. Ze zei dat haar kamer in brand stond. Ze was teveel in paniek om iets te doen, dus belden we 112 en vroegen om de brandweer.”

‘Vallend glas en brandende brokstukken’

De bewoonster en haar vrienden hadden door dat ze niet op de brandweer konden wachten om iets te doen: “De rook werd dikker en dikker. Dus besloten we gewoon alle verdiepingen langs gaan en mensen wakker te maken. Toen ‘explodeerde’ de kamer waar de rook vandaan kwam. De vlammen sloegen uit het raam en werden elke seconde groter.”

De haast om flatgenoten te helpen werd daardoor acuut, vervolgt ze: “We hebben deuren van de buren opengebroken om ze eruit te krijgen. Tegelijk riepen we naar onze vrienden op de verdiepingen boven ons om ook naar buiten te komen. De rook was zo dik dat je niets kon zien. Vlak om ons heen kwamen glasscherven en brandende brokstukken naar beneden.

‘Drie kamers onbewoonbaar’

De brandweer begon na ongeveer drie kwartier met het blussen van de brand, vertelt de bewoonster: “Dat gebeurde pas nadat ze alle kamers hadden gecontroleerd. De brand had op dat moment al drie kamers volledig verbrand. Veertien andere kamers hadden brandschade aan de vloer, de muur of het plafond.”

‘Elektrisch defect’

Een elektrisch defect in de studio van het meisje waar de brand begon, was volgens de bewoonster de oorzaak voor de brand: “Ze sliep gewoon toen ze ineens geluiden hoorde van de kabels in de muur. Toen ze het licht aandeed om te kijken waar het geluid vandaan kwam, sloegen de vlammen eruit.”

Het is de bewoonster allemaal niet in de koude kleren gaan zitten, besluit ze: “Het was een extreem traumatische ervaring en waarschijnlijk het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Dit heeft ons bang gemaakt en we zijn nog steeds bang om te gaan slapen.”