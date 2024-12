Bewoner raakt ernstig gewond bij woningbrand aan Grote Rozenstraat

Foto: Sebastiaan Scheffer

In de nacht van zondag op maandag brak brand uit in een woning aan de Grote Rozenstraat in de Hortusbuurt in Groningen. De bewoner raakte hierbij ernstig gewond.

De bewoner is met ernstig letsel overgebracht naar een ziekenhuis, meldt 112 Groningen. De brandweer wist de brand uiteindelijk te blussen. De brand veroorzaakte grote schade aan de woning.

Een buurvrouw handelde moedig door een hond uit de woning te redden. Tijdens haar actie wist ze ook een deel van de brand te blussen. Ambulancepersoneel heeft de buurvrouw nagekeken, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.