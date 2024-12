Bewolkt weekend met mistige start, buiige jaarwisseling in het verschiet

Het wordt een fris en bewolkt weekend in Groningen, gevolgd door een zachte maar natte start van de nieuwe week. De jaarwisseling brengt regen en stevige wind.



Zaterdag is het overdag bewolkt en koud, met een maximumtemperatuur van 2 graden. In de ochtend geldt code geel vanwege dichte mist, met lokaal minder dan 200 meter zicht. Er waait een zwak windje uit het zuiden tot zuidwesten.

In de nacht naar zondag verandert er nauwelijks iets in de temperatuur. Zondag is het iets minder kil, met maximaal 7 graden. Lage wolken domineren, maar het blijft droog.

Gedurende het weekend trekt de wind aan, met op maandag windkracht 4 uit het zuidwesten. Het blijft droog en licht bewolkt, met temperaturen rond 8 graden. Op Oudejaarsdag neemt de kans op regen toe, vooral in de avonduren. De wind wordt vrij krachtig en waait uit het zuidwesten.

Nieuwjaarsdag wordt hoogstwaarschijnlijk regenachtig en winderig, met temperaturen tot maximaal 9 graden. Ook de tweede dag van het jaar lijkt dit weerbeeld te brengen, al kan ook de zon zich soms wat laten zien. Daarna lijkt langzaamaan ook de regenkans wat af te nemen, maar die is niet weg. Een nattige start van het nieuwe jaar dus.