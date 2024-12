Beste oliebollen uit de gemeente eet je bij Jantjes Oliebollenkraam én bij Tuinland

Foto Andor Heij

Er is dit jaar niet één oliebollenkraam die er in de gemeente Groningen met de winst vandoor gaat. Volgens de jaarlijkse test van Oliebollentestonline scoren zowel Jantjes Oliebollenkraam als de kraam bij Tuinland Groningen het best; hun oliebollen krijgen een 7.5.

De twee kramen prijken op een gedeelde tweede plek in de provincie Groningen. Eén oliebol doet het beter; die van Arjaans Gebak in Stadskanaal.

Juryrapporten

Volgens de jury zit Jantjes Oliebollenkraam, staande voor het Bauhaus aan de Bornholmstraat, in een stijgende lijn: “Deze bollen zijn erg smaakvol. De kleur mag iets lichter.”

De kraam bij Groningen Tuinland dankt de tweede plek aan een bijzondere toevoeging aan haar recept. “Het zijn mooie grote oliebollen met een vleugje kaneel.”