Bert Kramer blikt terug op afronding Ring-Zuid: ‘De kers op de taart komt nog!’

Sinds 1 september is de vernieuwde zuidelijke ringweg in Groningen open voor verkeer. De weg, jarenlang een bron van frustratie door bouwwerkzaamheden en afsluitingen, biedt nu een vlottere doorstroom voor automobilisten. Bouwers en omwonenden zijn opgelucht het werk grotendeels klaar is. Bert Kramer van Aannemerscombinatie Herepoort blikt met OOG terug op een bijzonder druk 2024.

“Voor onze mensen die eraan gewerkt hebben, was de avond dat de weg openging voor het verkeer heel emotioneel. De jongens die er hard aan hebben gewerkt, zagen de auto’s toeteren en al die lichtjes. Dat was bijzonder. Als je kijkt naar wat er met elkaar is gebouwd, is het natuurlijk een enorme klus geweest.”

Verkeer liep goed, maar was soms complex

Het afgelopen jaar was voor automobilisten in en rond de stad een flinke uitdaging om vlot op hun bestemming te komen. Kramer vindt dat het eigenlijk best goed ging: “Er rijden bijna 100.000 motorvoertuigen op de ringweg en rond de stad ongeveer 400.000. Om het verkeer in goede banen te leiden, moest er minstens twintig procent van die auto’s van de weg. Dat hing af van de bereidheid van mensen en bedrijven om iets anders te kiezen. Wij kunnen wel van alles roepen in onze communicatie, maar uiteindelijk zijn het de mensen in die auto’s die actie moeten ondernemen. Gelukkig ging dat heel goed.”

Maar het ging ook wel eens mis, bijvoorbeeld bij een ongeluk. Ook de Euvelgunnerbrug zorgde meermaals voor grote verkeersproblemen, aldus Kramer: “Op sommige momenten had het verkeer nauwelijks alternatieven. Als er iets fout ging, stroopte het meteen op. Het duurde dan een tijdje voordat alles weer doorstroomde. Dat maakte het verkeer extra gevoelig voor incidenten. En die Euvelgunnerbrug, dat was echt een hoofdpijndossier. Die brug zit vol met sensoren en is een van de modernste bruggen van Nederland, met geavanceerde software en beveiligingsmodules. Maar dat maakte het ook complex. We waren er veel langer mee bezig dan verwacht.”

‘Het werd opeens stil’

Maar Kramer kijkt veel liever terug naar de hoogtepunten. Zo was een van de onverwachte bijkomstigheden dat het publiek, nog tijdens de bouw, een deel van de ringweg te voet kon verkennen. Een enorme topattractie, aldus Kramer: “Overal zag je mensen aankomen, soms zelfs op de fiets. We hadden rekening gehouden met ongeveer 10.000 bezoekers, maar dat werden er veel meer. Binnen een uur waren de bussen die we hadden geregeld al volgeboekt, en we moesten zelfs extra bussen inzetten.”

Nu de nieuwe ringweg operationeel is, ervaren omliggende wijken meer rust. Verkeer raast niet langer door de straten en de meeste werkzaamheden zijn eindelijk voorbij. “Toen het afgraven van de oude ring klaar was, werd het opeens stil,” vertelt Kramer. “Buurtbewoners gingen daar eens lekker voor zitten om te kijken hoe de laatste restanten van de ring opgeruimd werden.”

‘Kers op de taart’

Hoewel de ringweg zelf grotendeels klaar is, moet het project nog worden afgerond. Een van de grootste projecten is nu het Zuiderplantsoen, waar nog wordt gewerkt aan fietstunnels en de beplanting. “Het mooiste moet nog komen, hè. De bouw en de aanplant van het Zuiderplantsoen. Dus de kers op de taart komt nog. Als je nu bij het Zuiderplantsoen gaat kijken, dan zie je eigenlijk gewoon nog een bouwput. We bouwen daar nog de fietstunnel onder het spoor door. Dat moet allemaal natuurlijk nog mooi gemaakt worden. Dan is het echt de kers op de taart, de afronding van het werk dat we hier hebben gemaakt.”