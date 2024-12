Bedenker veiligheidsapp uit Groningen veroordeeld voor oplichting

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een rechtbank in Amsterdam heeft een 45-jarige Stadjer veroordeeld voor oplichting. De man krijgt tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Dat meldt RTV Noord.

De man benaderde investeerders voor zijn zelfbedachte veiligheidsapp ‘Xpose’. In plaats van de inkomsten te investeren in de app, sluisde hij het opgehaalde geld door naar zijn privérekening. Het gaat in totaal om een bedrag van 2,3 miljoen euro.

Mobile Exellence Award

De Groninger bedenkt de app in 2015 met zijn bedrijf Apps Innovations BV. Met de app kunnen gebruikers verdachte situaties direct melden aan de hulpdiensten door middel van een paniekknop. In 2017 wint de bedenker met zijn app de ‘Mobile Excellence Award’.

‘Opvallende transactie’

In 2019 loopt de Stadjer tegen de lamp als de Financial Intelligence Unit Nederland een melding binnenkrijgt over het bedrijf. Deze overheidsinstantie houdt toezicht op ongebruikelijke transacties die mogelijk iets te maken hebben met witwassen. Wanneer de man 2,3 miljoen euro van het bedrijf naar zijn eigen rekening overmaakte, gaan de alarmbellen rinkelen.

De overboeking wordt gezien als een opvallende transactie, omdat de inleg direct contact wordt opgenomen en daarna vermoedelijke wordt uitgegeven aan luxeproducten en dure vakanties. De instantie brengt de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) op de hoogte. Zij staan in november 2019 op de stoep bij het bedrijf en arresteren de Groninger samen met twee anderen.

Zwaardere straf

Het Openbaar Ministerie eist in eerste instantie een celstraf van twee jaar tegen de bedenker van de app. De rechtbank legt een zwaardere straf op, omdat de investeerders hun geld verloren zagen gaan, waardoor ze volgens de rechter hun vertrouwen in de mensheid kwijt zijn geraakt. De bedenker mag zich daarnaast vijf jaar lang niet meer met financiële producten bezig houden.

Eén van de drie verdachten is door de rechtbank in Amsterdam vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.