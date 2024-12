Be Quick 1887 met ruime cijfers door in bekertoernooi

Foto Andor Heij: Stadion Marsdijk in Assen van Achilles 1894.

Be Quick 1887 heeft zich zaterdagavond in Assen zonder al te veel problemen geplaatst bij de laatste zestien in de noordelijke districtsbeker.

De Groninger eersteklasser was veel te sterk voor tweedeklasser Achilles 1894: 6-1. Al na 12 minuten soleerde Yoran Cats door de Asser defensie en maakte er 1-0 van. Patrick Helbig tekende voor de tweede.

Geertjan Liewes scoorde de derde voor Be Quick na een klein uur. Direct daarna deed Stan Haanstra wat terug voor Achilles. Sven van de Velde, Siemen Krikke en nogmaals Liewes maakten het halve dozijn namens Be Quick vol.

Naast Be Quick zitten ook Velocitas en Oranje Nassau namens de gemeente Groningen nog in het toernooi. De loting is later deze maand.